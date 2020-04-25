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رياضة

حكيم زياش: إلغاء الدوري الهولندي دون تتويج أياكس عبث

السبت 25/أبريل/2020 - 05:47 ص
المغربي حكيم زياش
المغربي حكيم زياش
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محمد رشاد
انتقد المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس أمستردام، قرار إلغاء الدوري الهولندي، دون منح اللقب لفريقه، المتصدر، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم، قد أصدر بيانًا رسميًا، أعلن من خلاله، إلغاء موسم 2019/2020.

وأوضح البيان أنه لن يكون هناك هبوط ولن يكون هناك كذلك بطل لهذا الموسم، ولن يتم زيادة الأندية في موسم 2020/2021، لـ20 ناديًا.

وكشف زياش الذي سينتقل إلى تشيلسي عن غضبه بعد أن حُرم أياكس من اللقب، وقال في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "ما هذا الهراء الذي سمعته".

وأشار زياش إلى المنافسة في الدوري الهولندي عام 2007، والذي توج به آيندهوفن: "إذًا فرق الهدف، كما هو الحال دائمًا، لا يحسب الآن؟ هذا هراء بالطبع، كيف أصبح آيندهوفن بطلًا في عام 2007؟ بالضبط، بفارق هدف واحد!".

ويتساوى أياكس وألكمار في النقاط هذا الموسم، لكن أياكس يتصدر بفارق هدف واحد.

وأتم: "نحن لسنا أبطال رسميين للمسابقة، حسنًا بالطبع كنت أفضل أن أفوز باللقب في الملعب، ولكن إذا كان عليك اختيار نادٍ واحد كبطل، فهو أياكس بالنسبة لي".
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