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فن

لما كنا صغيرين الحلقة 1.. مفاجأة فى تتر المسلسل بعد خلافات ريهام حجاج وخالد النبوي

السبت 25/أبريل/2020 - 07:09 ص
ريهام حجاج
ريهام حجاج
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نبيل العدوى
انطلقت أولى حلقات مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة الفنانة ريهام حجاج ضمن الماراثون الدرامى 2020 ، بعد خلافات كبيرة بين خالد النبوي وريهام حجاج.

ومع انطلاق الحلقة الأولى من المسلسل، تصدر التتر الذى تغنيه النجمة سميرة سعيد، محمود حميدة أولا ثم خالد النبوى، وأخيرا ريهام حجاج، وبذلك يحفظ صناع العمل لكل من النجمين الكبيرين حقوقهما.


وبدأت الحلقة الاولى من "لما كنا صغيرين" بأعتراف دنيا  " ريهام حجاج " لـ سليم " محمود حميدة " بأن صديقتهما "نهى" نسرين أمين "حامل" بطريقة غير شرعية من صديقهما "حسن" نبيل عيسى .

ويجسد محمود حميدة دور صاحب الشركة التى تعمل بها دنيا "ريهام حجاج" و زوجها يحيى "محمود حجازى" وتربطهما علاقة صداقة قوية.

وفى السياق نفسه تطلب دنيا "ريهام حجاج " سليم "محمود حميدة"  ألا يحضر النقاش الذي سيدور بينهما عنده في المنزل؛ حتى يحاولا حل هذه الأزمة وإقناع ‏حسن بالزواج رسميا من نهى.‏
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