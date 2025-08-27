كريم ذكري: فيريرا أكثر واقعية من ريبيرو .. وشيكو بانزا سيتألق بمرور الوقت

أكد كريم ذكري، نجم فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي السابق، أن فريق الزمالك يسير بخطى ثابتة في مشوار مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض استحق الفوز على فريق فاركو.

وقال ذكري، عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: "فيريرا، مدرب الزمالك، يتعامل مع مباريات الفريق في مسابقة الدوري المصري بواقعية شديدة، على عكس المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، المدير الفني لفريق الأهلي، الذي ما زال يتخبط في إدارة الفريق الأحمر".

وأشار إلى أن شيكو بانزا، لاعب فريق الزمالك، "خامته جيدة ويحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يتألق بشكل أقوى مع زملائه في القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة من الدوري".