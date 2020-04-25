أنا قادر وفاجر.. الجمهور يبحث عن محي إسماعيل بعد تصريحاته الجريئة

تصدر الفنان محي إسماعيل، خلال الساعات القليلة الماضية مؤشرات البحث جوجل، وذلك بعد حلوله ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي في الموسم الجديد من برنامج "شيخ الحارة" الذي يعرض على مدار شهر رمضان المبارك 2020.
قال محي إسماعيل عن محمد رمضان : "ممثل شاطر ولكنه صغير السن ومهم جدا أن يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك انت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".
وأكد الفنان محي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي إنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكماله دون أسباب.
وحكى محي إسماعيل، عن قصة حبه لإحدى الفتيات بطريقة جريئة، وقال: "أنا قادر وفاجر".
يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.