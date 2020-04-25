أنا قادر وفاجر.. الجمهور يبحث عن محي إسماعيل بعد تصريحاته الجريئة

ممثل شاطر ولكنه صغير السن ومهم جدا أن يكون معاه حد مستنير يقرصه من ودنه ويقوله خلى بالك انت زودت المنطقة اللي انت ماشي فيها واحنا مش عايزين رمضان يسيء الاختيار".

وأكد الفنان محي إسماعيل، أنه رفض المشاركة في مسلسل "عفاريت عدلي علام" مع النجم الكبير عادل إمام، قائلا: "مؤلف المسلسل يوسف معاطي كلمني وطلب مني المشاركة فوافقت بشرط يتصل عليا عادل إمام، فقالي إنه بيتكرم في تونس"، لافتا إلى أن يوسف معاطي أرسل له 15 حلقة من المسلسل ولكنه رفض استكماله دون أسباب.





وحكى محي إسماعيل، عن قصة حبه لإحدى الفتيات بطريقة جريئة، وقال: "أنا قادر وفاجر".



