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فن

رضوان ولبنى.. نجلاء بدر مع محمد رمضان في كواليس البرنس

السبت 25/أبريل/2020 - 02:03 ص
محمد رمضان ونجلاء
محمد رمضان ونجلاء بدر
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محمد بدران
نشرت الفنانة نجلاء بدر، عبر حسابها بموقع إنستجرام، صورة جديدة تجمعها بالفنان محمد رمضان من كواليس مسلسل "البرنس" الذى أذيعت اولى حلقاته اليوم على قناة DMC.

وعلقت نجلاء بدر على الصورة قائلة "رضوان و لبنى مسلسل البرنس محمد رمضان تأليف و اخراج محمد سامي على قناة @dmctv.eg"

من ناحية أخرى، حددت قناة dmc موعد عرض مسلسل "البرنس" لـ محمد رمضان وأن أول عرض الساعة 8:00 مساء والإعادة 2:00 صباحا و10:00 صباحا. 

مسلسل "البرنس" تدور أحداثه فى إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه. 

ويسجل مسلسل "البرنس" التعاون الثانى بين محمد سامى ومحمد رمضان فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما سويا مسلسل "الأسطورة" عام 2016، وحقق نجاحا جماهيريا فى نسب المشاهدة، كما تعاون سامى مع رمضان فى السينما خلال فيلم "جواب اعتقال" الذى تم عرضه عام 2017.



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