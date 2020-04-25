داني ألفيش يغازل فريق بوكا جونيورز

أكد داني الفيش نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ولاعب ساو باولو الحالي ان اللعب لفريق بوكا جونيورز الارجنتيني حلم كبير يتمني تحقيقه في المستقبل .
وأضاف الفيش في تصريحات صحفية : اللعب لصفوف فريق بوكا جونيورز لن يكون سيئا بالنسبة لى امتلك شغف كبير لتحقيق البطولات مع الفريق .
وأكمل :اتمني اعتزال كرة القدم في بوكا جونيورز انهم دائما مختلفين عن باقي الفرق يملتكون شيئا مميزا يخطفون به الانظار دائما ، حينما اشاهد النادي اشعر بشئ من الاغراء اتجاهه ولدي مشاعر عظيمة اتجاه الفريق وتشعر بالعديد من المواقف التي تعبر عنك .
وأختتم الفيش تصريحاته : انا متواجد في ساو باولو وهي قلعة كرة القدم أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأسعي لتحقيق انجاز كبير معهم خلال الفترة المقبلة علي مستوي البطولات المحلية والقارية .
جدير بالذكر ان داني الفيش تعاقد مع فريق ساوباولو بعقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي بنهاية الموسم القادم .