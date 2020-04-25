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رياضة

داني ألفيش يغازل فريق بوكا جونيورز

السبت 25/أبريل/2020 - 10:12 ص
دانى الفيش
دانى الفيش
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عبدالله هشام
أكد داني الفيش نجم برشلونة وباريس سان جيرمان السابق ولاعب ساو باولو الحالي ان اللعب لفريق بوكا جونيورز الارجنتيني حلم كبير يتمني تحقيقه في المستقبل . 

وأضاف الفيش في تصريحات صحفية : اللعب لصفوف فريق بوكا جونيورز لن  يكون سيئا بالنسبة لى امتلك شغف كبير لتحقيق البطولات مع الفريق . 

وأكمل :اتمني اعتزال كرة القدم في بوكا جونيورز انهم دائما مختلفين عن باقي الفرق يملتكون شيئا مميزا يخطفون به الانظار دائما ، حينما اشاهد النادي اشعر بشئ من الاغراء اتجاهه ولدي مشاعر عظيمة اتجاه الفريق وتشعر بالعديد من المواقف التي تعبر عنك . 

وأختتم الفيش تصريحاته : انا متواجد في ساو باولو وهي قلعة كرة القدم أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأسعي لتحقيق انجاز كبير معهم خلال الفترة المقبلة علي مستوي البطولات المحلية والقارية . 

جدير بالذكر ان داني الفيش تعاقد مع فريق ساوباولو بعقد يمتد لثلاث سنوات وينتهي بنهاية الموسم القادم .
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