داني ألفيش يغازل فريق بوكا جونيورز

حينما اشاهد النادي اشعر بشئ من الاغراء اتجاهه ولدي مشاعر عظيمة اتجاه الفريق وتشعر بالعديد من المواقف التي تعبر عنك .

وأكمل :اتمني اعتزال كرة القدم في بوكا جونيورز انهم دائما مختلفين عن باقي الفرق يملتكون شيئا مميزا يخطفون به الانظار دائما ،