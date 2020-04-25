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رياضة

عن إلغاء الدورى الهولندي.. حكيم زياش: هراء

السبت 25/أبريل/2020 - 11:03 ص
حكيم زياش
حكيم زياش
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عبدالله هشام
أعرب المغربي حكيم زياش لاعب فريق اياكس امستردام عن استياءه من قرار الغاء الدورى الهولندي وعدم تتويج فريقه باللقب جاء ذلك علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد . 

وفي تصريحات حكيم زياش لصحيفة ديلي ميل البريطانية : الغاء المسابقة رغم تصدرنا وعدم تتويجنا باللقب هراء نحن في الصدارة ويجب ان نتوج باللقب . 

واكمل : بعض الناس يدعون لتتويج فريق ألكمار باللقب لأنهم تغلبو علينا مرتين هذا كلام فارغ وأين فارق الاهداف لماذا لم يحتسب الان والسؤال هنا كيف توج فريق ألكمار بلقب دورى 2007 كان بفارق هدف وحيد عن اياكس

وكان الاتحاد الهولندي لكرة القدم قرر أمس الجمعة إلغاء منافسات بطولة الدوري من الموسم الحالي 2019-2020، مع اعتماد نتائجه، دون تحديد بطلًا للمسابقة ، أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وكان نادي أياكس متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الهولندي قبل توقفه برصيد  56 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي فينورد بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.
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