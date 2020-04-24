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رياضة

إلغاء الدوري الهولندي رسميًا وعدم اعتماد بطل للمسابقة

الجمعة 24/أبريل/2020 - 06:11 م
الدوري الهولندي
الدوري الهولندي
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إسماعيل محمود
أعلن الإتحاد الهولندي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إلغاء منافسات بطولة الدوري من الموسم الحالي 2019-2020 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوبيد 19".

ونشر الإتحاد الهولندي بيانًا، أكد فيه أنه وتبعًا لإجراءات الحكومة الإحترازية، لمحاربة فيروس كورونا، فأنه تقرر إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم، مع اعتماد نتائجه، دون تحديد بطلًا للمسابقة ، أو هبوط أي فريق للدرجة الثانية,

وكانت الحكومة الهولندية قد قررت تأجيل كافة الأحداث الرياضية في البلاد حتى بداية شهر سبتمبر القادم، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان نادي أياكس متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الهولندي قبل توقفه برصيد  56 نقطة، متفوقًا على أقرب ملاحقيه نادي فينورد بفارق الأهداف فقط، وذلك بعد مرور 25 جولة من عمر المسابقة.
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