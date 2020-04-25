مظاهرات حاشدة بالأعلام والأسلحة رفضا لقيود الإغلاق في ويسكونسن الأمريكية.. فيديو

احتشد الآلاف من المتظاهرين في ولاية ويسكونسن الأمريكية مطالبين برفع قيود الإغلاق، بعد أن تجمعوا على درج مبنى الكابيتول في الولاية يوم الجمعة؛ حيث شهدت الولاية في هذا اليوم أعلى زيادة يومية في عدد الحالات الإيجابية للفيروس كورونا.





واحتشد الأمريكان الغاضبون في ويسكونسن؛ للاحتجاج على قيود حاكم الولاية، توني إيفرز، والتي قالوا انها تقيد حياتهم اليومية، حيث تجمهروا في أماكن قريبة في تحد لأمر الحاكم الديمقراطي بإبقاء الشركات والمدارس مغلقة ، وبصرف النظر عن الناس، في محاولة للحد من انتشار الفيروس شديد العدوى الذي لا يوجد لقاح ضده.





وتداول الحشود الالتماسات لتذكير ايفرز، ورفعوا اللافتات التي تقول "كل العمال ضروريون" كما حمل العشرات الأعلام الأمريكية، ولوح متظاهرين اخرين ​​البنادق علنا.





وقالت سيندي وارنر من ميلووكي «أعتقد أن هذا سيجعل إيفرز يرد» مضيفة «يريد الناس من مختلف الخلفيات والأعراق والثقافات العودة إلى العمل، يمكن أن يقتلك الإنفلونزا.. ولكن لا يمكنهم الأكل».







