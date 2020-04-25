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رياضة

إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويلتقط صورة مع 21 لاعبة بفريق هاماربي

السبت 25/أبريل/2020 - 02:06 م
ابراهيمو فيتش
ابراهيمو فيتش
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عبدالله هشام
ظهر السويدي إبراهيموفيتش مهاجم فريق ميلان الإيطالي، في تدريبات فريق هاماربي السويدي، حيث يخوض التدريبات خلال فترة توقف الدورى الإيطالي على خلفية انتشار فيروس كورونا.

والتقت إبراهيموفيتش صور تذكارية برفقة لاعبات الفريق والبالغ عددهن 21 لاعبة رغم انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات في كل بلدان العالم. 

ويتدرب إبراهيموفيتش وسط لاعبي الفريق، حيث يمتلك 25 % من أسهم النادي السويدي ولا تفرض بلاده حظرا كاملا لقلة عدد المصابين بالوباء العالمي. 

وفي تصريحات صحفية لـ إبراهيموفيتش لم يتوقع أحد أن ينقلب العالم وتتوقف الأنشطة في أقل من أسبوعين بسبب فيروس كورونا، الأحداث صارت بشكل سريع للغاية. 

وأضاف إبراهيموفيتش: "لا أفكر في شيء وذلك لارتباطي مع ميلان بعقد ولكني أريد اللعب لأطول فترة ممكنة لا أعلم إن كنت سألعب في السويد أم لا. 

واختتم إبراهيموفيتش تصريحاته قائلا: "جميع لاعبي ميلان يتدربون بالمنزل لكن أنا أفضل التدريب مع الفريق والتواجد وسط الأجواء ومن المفترض أن نعود للتدريبات مع ميلان في وقت قريب . 
إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويلتقط صورة مع 21 لاعبة بفريق هاماربي
إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويلتقط صورة مع 21 لاعبة بفريق هاماربي
إبراهيموفيتش يتحدى كورونا ويلتقط صورة مع 21 لاعبة بفريق هاماربي
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