لاعب لوس أنجلوس: إبراهيموفيتش هددنا بالقتل بعد خسارة مباراة في الدوري الأمريكي

كشف لاعب فريق لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، جواو بيدرو، كيف هددهم النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بالقتل في عام 2018؟ .





ورحل إبراهيموفيتش عن النادي الأمريكي، في ديسمبر الماضي، وعاد إلى ميلان الإيطالي مطلع العام الحالي.





وقال جواو بيدرو في تصريحات نشرتها شبكة "فوتبول إيطاليا" العالمية: "ذهبنا للعب أمام هوستن دينامو في ملعبهم، كنا متقدمين بهدفين، وأصبحت النتيجة بعد 2-2، ثم تغلب الخصم علينا في النهاية بنتيجة 3-2".





وأضاف: "بعد المباراة تحدث إلينا إبراهيموفيتش في غرفة خلع الملابس، كان غاضبًا، أخبرنا إنه إذا كنا قد جئنا إلى هنا من أجل الذهاب إلى الشاطيء والتنزه في هوليوود، فعلينا إخباره بذلك".





وواصل: "لم يكتفِ إبرا بذلك، بل أكد لنا إنه يمتلك 300 مليون يورو في حسابه البنكي وجزيرة، وليس في حاجة إلى التواجد هنا، وهدد من سيتحدث معه في تلك اللحظة بالقتل".





وروى بيدرو حادثة طريفة، حيث قال: "كنا سنخوض مباراة في إحدى الأيام، وتساءل أحدهم عن من سيطلق ركلة البداية، ورد آخر بإنني أنا من سيفعل ذلك لإنه عيد ميلادي، هنا استدار إبراهيموفيتش لي وقال "كل يوم هو يوم ميلادي، امنحني الكرة" ثم ضحك".