وكيله: كاكا لم يرغب في ترك ميلان والانتقال إلى ريال مدريد

كشف جايتانو باوليلو، وكيل كاكا، أن موكله لم يكن حريصًا على الانتقال إلى ريال مدريد في عام 2009 وبدلًا من ذلك أراد البقاء في ميلان، ولم يكن النادي الإيطالي حريصًا على رؤية نجمه يغادر، لكنهم أجبروا على بيعه بسبب وضعهم المالي الصعب.





وقال باوليلو لموقع "MilanNews": "لأقول لك الحقيقة، لم يرغب كاكا في مغادرة أي سي ميلان".





وأضاف: "لقد كان بخير في ميلانو، هو وعائلته، لكن النادي عرضه للبيع وكان ريال مدريد في ذلك الوقت حلا ممتازا".





وواصل باوليلو: "لم يرغب أدريانو جارياني، الرئيس التنفيذي لميلان آنذاك، في بيعه، لكنه لم يعتمد عليه".





وأردف: "بالطبع، ريال مدريد يظل ريال مدريد، نحن لا نتحدث عن أي فريق، لكن ما فاز به في إسبانيا لم يكن أكثر مما قدمه له ميلان".





وأكمل: "في كل عام، سأل ريال مدريد عما إذا كانت هناك فرصة لتوقيع كاكا، ومرة جاء فرانكو بالديني (مسؤول الصفقات حينها) وبريدراج ميجاتوفيتش (المدير الرياضي في ذلك الوقت) إلى منزلي للتحدث والتقيا بوالد كاكا هناك ".





وأكد باوليلو: "لم يكن كاكا للبيع، وكان دائمًا يقول نفس الشيء، إنه لا يريد مغادرة ميلان، أتذكر أنه بعد المباراة الأخيرة مع ميلان في عام 2009، ذهب للعب مع منتخب البرازيل وأخذ حقيبة ظهر فقط معه".



