للأطباء والطلاب وأصحاب المقاهي.. 3 مقترحات برلمانية جديدة لدعمهم في مواجهة كورونا

واصل نواب البرلمان، تقديم مقترحاتهم لمواجهة أزمة كورونا وتداعياته داخل مصر، بالتزامن مع إجراءات الحكومة الاحترازية في هذا الشأن، وذلك لوقاية المواطنين من خطر الوباء والحد من انتشاره، بجانب مساعدة القطاعات والأسر المتضررة.





وفي هذا الشأن، توجه النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة لرئيس مجلس الوزراء لإعادة النظر في بعض الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للمواجهة الشاملة لانتشار فيروس كورونا وخاصة إغلاق المقاهي والكافيهات والمطاعم وصالات الجيم، لتأثر قطاعات كبيرة من العاملين فيها سلبًا، وذلك في إطار عمل الحكومة لإعادة الحياة لطبيعتها تدريجيا مع اتخاذ كل الإجراءات الصحية والوقائية.





ولفت عضو مجلس النواب إلى أن تصريحات رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، جراء إعادة الأوضاع لطبيعتها مع اتخاذ جميع التدابير والإجراءات الوقائية من جانب الجميع، مؤشر جيد على التحرك في هذا الإطار وتلبية رغبة جموع العاملين المتضرريين في هذه القطاعات، مع التأكيد عليهم وإلزامهم بتنفيذ التدابير التى من شأنها لا تحقق أى تجمعات قد تكون بيئة مناسبة لانتقال العدوى.





امتحانات الثانوية

بدورها تقدمت المهندسة مي محمود، نائبة شباب الإسكندرية، باقتراح برغبة لمجلس الوزراء لإجراء امتحانات الثانوية العامة بالملاعب المفتوحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية، التي يزيد عددها عن أكثر من 3000 ملعب موزعين على مستوى الجمهورية، وذلك لتجنب انتشار الفيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة لاتباع الإجراءات الصحية، نظرا لأنها ملاعب مفتوحه ويمكن من خلالها توفير المسافة الأمنة بين الطلاب مع مراعاة أن يتم عقد الامتحانات في وقت مبكر من الصباح حتى نتلافى حرارة الجو والشمس.





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