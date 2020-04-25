AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

السبت 25/أبريل/2020 - 03:49 م
وزارة الصحة البحرينية
وزارة الصحة البحرينية
Advertisements
قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.

كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 47 حالة جديدة من فيروس كورونا.



وعرضت فضائية العربية تقريرا يوضح عدد الوفيات والإصابات في العالم بسبب فيروس كورونا.

وبلغ عدد الإصابات أكثر من مليوني و700 ألف إصابة، والوفيات 194 ألف حالة وفاة حتى الآن، بسبب كورونا.

وسجلت أعلى معدلات الإصابة في أمريكا، حيث بلغت ربع أعداد الإصابات المذكورة.

كما بلغت عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي أكثر من 50 ألف وفاة.

وتلي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات دولتي إسبانيا وإيطاليا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كورونا يتمدد.. الولايات المتحدة أول دولة تتجاوز الـ 100 ألف إصابة

إيطاليا تسجل 837 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أمريكا.. إصابات كورونا تتجاوز الـ400 ألف والوفيات تقترب من 13 ألفا

أكثر من مليون و800 ألف حالة.. أحدث إحصائية لأعداد إصابات ووفيات كورونا في العالم

في 24 ساعة.. الهند تسجل أكثر من 1000 إصابة وعشرات الوفيات بـ كورونا

فيروس كورونا في أفريقيا.. 18400 إصابة ونحو 1000 وفاة

ترشيحاتنا

مفيد شيحة تعتذر لأهالي الرحاب على الهواء.. فيديو

إصابة 4 ممرضات بمستشفى حميات بسيون بفيروس كورونا

ميس حمدان ترد عبر صدى البلد على إعلان الملابس الداخلية

الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة أحمد حجازي

شاهد.. قطري يسقط فجأة داخل هايبر ماركت واشتباه في إصابته بكورونا.. فيديو

الحقيقة الكاملة وراء اختفاء كيم يونج أون.. هل مات زعيم كوريا الشمالية أم هرب من كورونا ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

شاهد.. أسطول سيارات الممثل العالمي والمصارع ذا روك the rock

لوقاية عمالها من كورونا.. تطهير مصانع الغزل والنسيج بكفر الدوار