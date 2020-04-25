70 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البحرين

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 70 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة.





كما أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي 47 حالة جديدة من فيروس كورونا.













وعرضت فضائية العربية تقريرا يوضح عدد الوفيات والإصابات في العالم بسبب فيروس كورونا.





وبلغ عدد الإصابات أكثر من مليوني و700 ألف إصابة، والوفيات 194 ألف حالة وفاة حتى الآن، بسبب كورونا.





وسجلت أعلى معدلات الإصابة في أمريكا، حيث بلغت ربع أعداد الإصابات المذكورة.





كما بلغت عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، حوالي أكثر من 50 ألف وفاة.





وتلي الولايات المتحدة الأمريكية من حيث عدد الإصابات والوفيات دولتي إسبانيا وإيطاليا.