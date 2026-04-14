ضبط إيقاع اللنشات البحرية في جنوب سيناء .. قرارات حاسمة لحماية البحر | صور

عقد اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا مع أعضاء لجنة اللنشات بالمحافظة، لمتابعة سير العمل واستعراض ما تم إنجازه في فحص ودراسة الطلبات المقدمة، والبتّ فيها وفقًا للاشتراطات البيئية والفنية المعتمدة.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بالضوابط التي تكفل حماية البيئة البحرية، وفي مقدمتها الحفاظ على الشعاب المرجانية، مؤكدًا ضرورة تحقيق توازن دقيق بين دعم النشاط السياحي وتعزيز التنمية الاقتصادية، وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.

كما وجّه بسرعة الانتهاء من مراجعة الطلبات المقدمة، مع تبسيط الإجراءات أمام المواطنين الجادين، بما يضمن انسيابية العمل دون الإخلال بالقوانين المنظمة.

وأكد المحافظ أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والمتابعة؛ لضمان رفع كفاءة منظومة اللنشات، وتعزيز مستويات السلامة والأمان داخل نطاق المحافظة، بما يعكس الصورة الحضارية لجنوب سيناء كوجهة عالمية.