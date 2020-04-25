AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

السبت 25/أبريل/2020 - 04:51 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
واصل نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي،التصعيد بتقديم شكوى ضد الأهلي والزمالك، بسبب أزمة الثنائي المغربي وليد أزارو وحميد أحداد.

وقال عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النادي إقترب من التوصل إلى إتفاق مع الأهلي بخصوص نسبة وليد أزارو عقب إعارة اللاعب لـ الاتفاق السعودي.

وتابع بخصوص الزمالك: "حتى الان لم يصلنا رد من الزمالك حول نسبة حميد أحداد، ولن نصعد أكتر من شكوى الفيفا لأن القانون سيطبق دون أي تخاذل".

وكان فريق الدفاع الجديدي المغربي، قد راسل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل الحصول على نسبة من إعارة الثنائي أزارو وأحداد إلى الإتفاق السعودي والرجاء المغربي.

كان الأهلي قد أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي، فيما أعار الزمالك أحداد إلى فريق الرجاء المغربي، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

يذكر أن أزارو وأحداد كانا قد انضما إلى صفوف الأهلي والزمالك على الترتيب من فريق الدفاع الحسني الجديدي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتفاق السعودي يقدم عرضا مغريا للأهلى للحصول على خدمات وليد أزارو نهائيا

الدفاع الحسني الجديدي المغربي يشكو الأهلي والزمالك للفيفا

خوفا من شكوى جديدة.. الزمالك يبحث نسبة نادي الدفاع الحسنى المغربى في إعارة حميد أحداد لـ الرجاء

أخبار النادي الأهلي اليوم.. شكوى جديدة للفيفا ضد القلعة الحمراء.. لا مساس برواتب العاملين

أخبار الرياضة .. الصحة العالمية تطالب بإيقاف النشاط الرياضي حتى 2021 .. 3 أسباب تمنع انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

صدمة جديدة للقطبين.. شكوى مغربية ضد الأهلي والزمالك في الاتحاد الدولي

ترشيحاتنا

عصرية وبسيطة.. 15 صورة تكشف عن إطلالات زوجة علي ربيع فى عيد ميلادها

بعد دخولها الترند.. معلومات لا تعرفها عن سهر الصايغ

بعد تصدرها جوجل.. تعرف على عمر الفنانة نبيلة عبيد الحقيقي

ليفربول يحدد بديل ساديو ماني

قيمة زكاة الفطر 2020 .. أحكامها والمستحقون لها .. وآخر موعد لها

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. البطيخ يحتوي على فيروس ينتقل من الحشرات

الحياة بقت صعبة.. كيف يعيش أهالي العامرية شهر رمضان بعد ظهور 10 حالات كورونا في القرية الموبوءة؟

ماذا يحدث عند تناول العصائر البودرة يوميا؟