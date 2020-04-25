رئيس الدفاع الحسني المغربي: اقتربنا من التوصل لاتفاق مع الأهلي بشأن أزمة أزارو

وقال عبد اللطيف المقتريض رئيس نادي الدفاع الحسني الجديدي المغربي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن النادي إقترب من التوصل إلى إتفاق مع الأهلي بخصوص نسبة وليد أزارو عقب إعارة اللاعب لـ الاتفاق السعودي.

وتابع بخصوص الزمالك: "حتى الان لم يصلنا رد من الزمالك حول نسبة حميد أحداد، ولن نصعد أكتر من شكوى الفيفا لأن القانون سيطبق دون أي تخاذل".

وكان فريق الدفاع الجديدي المغربي، قد راسل قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، من أجل الحصول على نسبة من إعارة الثنائي أزارو وأحداد إلى الإتفاق السعودي والرجاء المغربي.





كان الأهلي قد أعار أزارو إلى الاتفاق السعودي، فيما أعار الزمالك أحداد إلى فريق الرجاء المغربي، وذلك في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





يذكر أن أزارو وأحداد كانا قد انضما إلى صفوف الأهلي والزمالك على الترتيب من فريق الدفاع الحسني الجديدي.