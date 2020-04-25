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أخبار العالم

الخارجية الفلسطينية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة بالجاليات الفلسطينية حول العالم

السبت 25/أبريل/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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أ ش أ

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /السبت/ إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.

وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ - إن فريق عملها المختص أكد أنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35.

وأشارت إلى أنه جرى تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات إلى 641 إصابة حتى اللحظة.
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