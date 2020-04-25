الخارجية الفلسطينية: 1070 إصابة و53 حالة وفاة بالجاليات الفلسطينية حول العالم





قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم /السبت/ إن عدد الإصابات بين صفوف الجاليات الفلسطينية في دول العالم، ارتفع إلى 1070 إصابة، بينهم 53 حالة وفاة، فيما سجلت 301 حالة تعافٍ.



وأضافت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الانباء الفلسطينية /وفا/ - إن فريق عملها المختص أكد أنه تم تسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية، ما يرفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 35.