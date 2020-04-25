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فن

مليون مشاهدة لمشهد انهيار دينا الشربيني في "لعبة النسيان"

السبت 25/أبريل/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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شيرى نبيل
يعرض للفنانة دينا الشربيني، مسلسل لعبة النسيان، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.

وحقق مشهد انهيار "رقية" بالمستشفى، والذي جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة النسيان" ما يقرب من مليون مشاهدة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وكان هذا المشهد عبارة عن انهيار "رقية - دينا الشربيني" بعد إفاقتها من الغيبوبة، وعلمت الحقيقة بعد فقدانها للذاكرة، بأنه تم قتل زوجها بعد اكتشاف خيانتها له في منزلهما.

ويعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً - و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

ينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم.
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