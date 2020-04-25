مليون مشاهدة لمشهد انهيار دينا الشربيني في "لعبة النسيان"

يعرض للفنانة دينا الشربيني، مسلسل لعبة النسيان، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن.





وحقق مشهد انهيار "رقية" بالمستشفى، والذي جاء ضمن أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "لعبة النسيان" ما يقرب من مليون مشاهدة، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.





وكان هذا المشهد عبارة عن انهيار "رقية - دينا الشربيني" بعد إفاقتها من الغيبوبة، وعلمت الحقيقة بعد فقدانها للذاكرة، بأنه تم قتل زوجها بعد اكتشاف خيانتها له في منزلهما.



