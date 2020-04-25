محافظ الغربية: تطهير 9974 منشأة حكومية.. واستمرار الحملات لمواجهة "كورونا"

أكد الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية ، الاستمرار فى تنفيذ حملات التطهير والتعقيم للمنشآت والمصالح الحكومية ومواقف السيارات والشوارع والميادين بمدن ومراكز المحافظة ، وذلك فى إطار الجهود التى تتم من قبل المحافظة لمواجهة فيروس كورونا حرصا على سلامه وصحة المواطنين.





وقد أسفرت تلك الحملات عن رش وتطهير 9974 منشأة حكومية خلال الفترة من 16 مارس الماضي وحتي 22 ابريل الجاري ، شملت 4022 شارع وميدان، و 308 سوق، و 734 موقف ، و 2164 مسجد ، و 59 كنيسة ، و 1703 منشأة تعليمية ، و 609 منشأة صحية، و 121 قسم شرطة، و 236 بنك و 18 محكمة.



