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اقتصاد

الخزانة الأمريكية: 9.5 مليار دولار إضافية لدعم صرف رواتب عمال شركات الطيران

السبت 25/أبريل/2020 - 07:56 م
وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية
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رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم إنها صرفت 9.5 مليار دولار إضافية من برنامج دعم الرواتب لشركات الطيران الأمريكية، ليصل بذلك إجمالي الأموال المقدمة للقطاع الذي تضرر بشدة من جائحة فيروس كورونا إلى 12.4 مليار دولار.

 

وأضافت الوزارة في بيان ”منذ الإعلان عن أول مدفوعات برنامج دعم الرواتب لشركات النقل الجوي للركاب في 20 أبريل، صرفت وزارة الخزانة مبلغ 9.5 مليار دولار إضافي كدفعات أولية (للشركات) التي جرت الموافقة على طلباتها، بما في ذلك ثماني شركات طيران رئيسية إضافية و29 شركة نقل جوي أصغر“.

 

وقالت الوزارة إن ما يصل في المجمل إلى 93 شركة طيران تلقت أموالا من البرنامج منذ أن تم صرف الدفعات الأولى لشركات الطيران في 20 أبريل نيسان بمبلغ إجمالي قدره 12.4 مليار دولار.

 

وأوضحت أن الأموال يمكن استخدامها فقط لأجور الموظفين ورواتبهم ومزاياهم.


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