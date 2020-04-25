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أخبار العالم

532 إصابة جديدة بكورونا وارتفاع الاجمالي إلى 9813 في الإمارات

السبت 25/أبريل/2020 - 07:54 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية تسجيل 532 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 9813.

كما أعلنت الصحة الإماراتية تسجيل 7 وفيات من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 71.



وقال وزير الصحة الإماراتي "اجتزنا عدد مليون فحص لفيروس كورونا داخل البلاد"، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي أن يرافق زيادة عمليات الفحص زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا.

وكشفت الحكومة الإماراتية أن المتوسط اليومي لحالات الشفاء والتعافي التام من أعراض فيروس كورونا خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 100 حالة شفاء يوميًا.

وقال المتحدث عن قطاع العلوم المتقدمة في الإمارات "نعمل في البلاد على أكثر من 58 بحث بهدف دراسة فيروس كورونا وتطوير الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج".
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