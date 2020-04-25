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فن

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. صوفينار تخطف الأنظار على انستجرام

السبت 25/أبريل/2020 - 09:46 م
صوفينار
صوفينار
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محمد بدران
نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر خاصية "ستورى" على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "انستجرام". 


وظهرت صوفينار على أحد الشواطئ بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهى ترتدى الحجاب وملابس محتشمة. 

وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى. 

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.


كانت أحدث أعمال صوفينار على المستوى الدرامي مسلسل "أبو البنات"، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.

بـ الحجاب وملابس محتشمة.. صوفينار تخطف الأنظار على انستجرام
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