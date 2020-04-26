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حوادث

نتائج جهود الداخلية في متابعة تنفيذ قرار حظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق

الأحد 26/أبريل/2020 - 03:01 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
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اسلام مقلد - رامي المهدي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن حملاتها المكبرة ، وتنفيذًا للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهى والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب".


 وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدى لممارسات إخفاء السلع والتلاعب فى أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال مراقبة الأسواق وتكثيف الحملات على المتاجر والمحلات العامة.

 

 وقد أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (890) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (218) قضية فى مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، و ضبط (200) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.

 

كما تم غلق (3) أماكن (نشاط تعليمى - تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة").

 

هذا و تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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