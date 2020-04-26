سعر صرف الدولار اليوم الأحد 26 أبريل 2020

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد الموافق 26 إبريل 2020، وللأسبوع السادس على التوالي بالرغم من الآثار الاقتصادية جراء فيروس كورونا المستجد على الأسواق الدولية، استقرارا، ليسجل نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع، وفقا لما أعلنه البنك المركزي المصري في آخر تحديث له.





وبلغ أعلى سعر سجله الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر إيران للتنمية و مصرف أبوظبي الإسلامي عند 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.





وسجل أقل سعر للدولار مقابل الجنيه في بنكي "الأهلي ومصر" بـ 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





ووصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في معظم البنوك منها " المصرف المتحد، التعمير والإسكان، الإسكندرية، بلوم، البنك الأهلي الكويتي، المصرف العربي الدولي، التجاري الدولي، الاستثمار العربي، المصري الخليجي، البركة، التنمية الصناعية، تنمية الصادرات، عودة، قناة السويس، الكويت الوطني، كريدي أجريكول، إتش إس بي سي"، عند 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.