AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة شتوية.. إنجي المقدم تهنئ متابعيها بقدوم شهر رمضان

السبت 25/أبريل/2020 - 11:35 م
انجى المقدم
انجى المقدم
Advertisements
محمد بدران
هنأت الفنانة إنجي المقدم متابعيها بقدوم شهر رمضان، عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشرت "إنجي": "‏صورة وعلقت قائلة" كل سنه وأنتم طيبين ورمضان كريم".

ويعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً - و4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

ينتمي مسلسل لعبة النسيان لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، وتدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي.

"لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت، أحمد حاتم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. بوستر مسلسل لعبة النسيان لـ دينا الشربيني بعدسة مصور الهضبة

على خير يارب.. رجاء الجداوي تروج لمسلسها الجديد «لعبة النسيان»

إنجى المقدم تكشف عن شخصيتها في مسلسل "لعبه النسيان" لرمضان 2020

رجاء الجداوى تروج لمشاهدة مسلسل لعبة النسيان في رمضان.. صور

شاهد... تتر مسلسل "لعبة النسيان" لـ دينا الشربيني

بذاكرة مفقودة وجريمتي قتل.. دينا الشربيني تدخل لعبة النسيان مبكرًا

ترشيحاتنا

6 نداءات يوميا من ملك في السماء لأهل الأرض في رمضان ولا نسمعها

لو بتاكل كتير على الفطار.. مشروب سحري يساعد على الهضم

بعد مزاعم وفاته.. هذه الفتاة مرشحة لخلافة زعيم كوريا الشمالية في الحكم

معاملة قاسية من أهل قرية لأسرة مصابة بـ كورونا .. تفاصيل

هل توفي كيم جونج.. الأقمار الصناعية ترصد قطار زعيم كوريا الشمالية

نانسى عجرم ترد بقوة على حملها الرابع ورأيها فى خلفة الذكور.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في 5 دقائق.. طريقة عمل الكنافة النابلسية خطوة بخطوة

لمن يعانون من النحافة.. أطعمة تزيد الوزن بشكل كبير فى رمضان

بالأبيض المميز .. هند رضا تبهر متابعيها بإطلالة محتشمة