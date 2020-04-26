أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا.. لهذا السبب





وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد ، إنه تم رصد بعض الأبحاث الحديثة التي تؤكد أن فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية مختلف إلى حد كبير عن الموجود في أوروبا.





وأشار الي أستاذ الميكروبيولوجي، أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض التغيرات في البروتين الخاص بحدوث الإصابة أو الدخول في الخلايا البشرية، وهذا البروتين المسئول عن إصابة الإنسان، وتم ثبوت بعض الطفرات.





وشدد علي ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.







