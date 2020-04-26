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تعليم

أستاذ ميكروبيولوجي: ارتفاع درجات الحرارة يقلل إصابات فيروس كورونا.. لهذا السبب

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:01 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
أكد الدكتور خالد أبو شنب، وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس أستاذ الميكروبيولوجي والمناعة ان مع أرتفاع درجات الحرارة سوف تقل عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد لانه التركيب البنيوي لفيروس كورونا من غشاء بروتيني لذلك يتم التأثير بدرجات الحرارة المرتفعة عليه ويفسد لذلك سوف نشاهد في الفترات القادمة انخفاض عدد الاصابات بفيروس كورونا .

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 وأضاف خلال تصريحاته لصدي البلد ، إنه تم رصد بعض الأبحاث الحديثة التي تؤكد أن فيروس كورونا الذي تم اكتشافه في مدينة ووهان الصينية مختلف إلى حد كبير عن الموجود في أوروبا.

وأشار الي  أستاذ الميكروبيولوجي، أن بعض الدراسات أثبتت أن هناك بعض التغيرات في البروتين الخاص بحدوث الإصابة أو الدخول في الخلايا البشرية، وهذا البروتين المسئول عن إصابة الإنسان، وتم ثبوت بعض الطفرات.

وشدد علي ضرورة غسل اليدين بانتظام، وتغطية الفم والأنف عند السعال والعطس، وطهي اللحوم والبيض جيدًا، بالإضافة إلى تجنب مخالطة أي شخص تبدو عليه أعراض الإصابة بمرض تنفسي، مثل السعال والعطس.



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