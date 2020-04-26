شخص خان العهد و بطل حافظ عليه.. مسلسل الاختيار يكشف بطولات الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابي هشام عشماوي

- شبكة قنوات on تعرض مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي

- رد أرملة الشهيد المنسي على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي:"شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني





حالة من الفرحة رسمت على وجوه الشعب المصرى بعدما قامت شبكة قنوات on بعرض أولى حلقات مسلسل «الأختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.. و هشام العشماوي الذي خان العهد.









بدأت أحداث الحلقة الأولى، بلقطات حقيقية من واقعة استشهاد أحمد المنسي، وهو يفتدي مجموعته ويبادر بالاقتحام ويقاتل الإرهابيين وينطق الشهادتين، وانقلت الأحداث (فلاش فورورد) إلى ما بعد العملية، وإلقاء القبض على هشام عشماوي، الضابط الذي خان جيشه وانضم إلى الجماعات الإرهابية.









وظهرت في الحلقة الأولى لقطات حية أيضًا من عملية القبض على هشام عشماوي، ومحاورة الإعلامي خالد أبو بكر، له، لتنتقل الأحداث بعدها (فلاش باك) إلى ما قبل العملية، وتتناول الفارق بين شخصيتي المنسي وعشماوي، وكيف للأخير أن تبنى أفكار الجماعات الإرهابية.









وظهر أحمد المنسي (أمير كرارة)، في المسلسل وهو يحاول أن يعدل من سلوك وأفكار هشام عشماوي (أحمد العوضي) بينما يقوم الأخر بالتنسيق مع أعضاء الجماعات الإرهابية لكيفية الخروج من الجيش دون أن يكون له سابقة في ملفه الأمني حتى لا يتم تتبعه.





قالت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، إن مسلسل الاختيار يتحدث عن بطولات الشهيد أحمد المنسي ويرصد شر الإرهابى هشام عشماوي.









وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "جلست مع القائمين على المسلسل للحصول على معلومات كثيرة عن الشهيد أحمد المنسي واهتموا بكل التفاصيل".









وتابعت منار هارون: "الفنان أحمد العوضي يقوم بتجسيد دور الإرهابى هشام عشماوي وحصلوا على تفاصيل ورسائل كتبها الشهيد أحمد المنسي".













وفى سياق متصل علقت منار هارون أرملة الشهيد أحمد المنسي، على تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوي قائلة: "شعرنا بفرحة كبيرة وتبادلنا التهاني والنهاردة يوم عيد بالنسبة لنا".









وأضافت منار هارون في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" : "فوجئت بحجم العمليات الإرهابية التي نفذها الإرهابى هشام عشماوي".













فيما قال المهندس صلاح عفيفى، والد الرائد الشهيد عمرو صلاح الدين، إن إعدام الإرهابى هشام عشماوى أسعد الجميع، موضحًا أن أهالى الشهداء سيشعرون براحة البال بعد القضاء على جميع الإرهابيين.









وأضاف والد الشهيد، أثناء مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد ونفذ وعده، مؤكدًا أن السيسي قال إنه سيعيد حق الشهداء وبالفعل حدث.





وأشار والد الشهيد، إلى أن هناك بعض الأشخاص يريدون هدم مصر، ويقومون بنشر الشائعات عبر مواقع السوشيال ميديا.





ولفت والد الشهيد، إلى أن مصر بها أبطال كثيرون، وسيقومون بالقصاص لمن فقدناهم، مؤكدًا "مصر ما بتسبش تارها".









وأوضح والد الشهيد، أن نجله فقد حياته من أجل الدفاع عن مصر، موضحًا أنه سعيد بأنه والد الشهيد.









وفى سياق متصل أكد حافظ شوشة، والد النقيب أحمد شوشة، أن يوم إعدام الإرهابي هشام عشماوي يعد عيدًا لكل أهالي وأسر الشهداء، وثأرًا من الخائن الذي نفذ عمليات إجرامية ضد الشرطة والجيش.





وأضاف "شوشة"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، أن الإرهابي هشام عشماوي شخص غير سوى، وكان من المفترض أن يكون مع الجيش ولكنه انحرف عن مسار الأبطال، وانضم إلى صفوف الإرهابيين.





وتابع "عندما قابلت الرئيس عبد الفتاح السيسي شعرت بأنه أب عادل لكل المصريين"، مشيرًا إلى أنه دائما يسعى إلى استعادة حقوقهم، فهو لا يدافع فقط عن أبطال القوات المسلحة والشرطة ولكنه يدافع عن شعب كله.





كما علقت المهندسة ندى حسن ارملة الشهيد "أحمد الشبراوى" على خبر تنفيذ حكم الاعدام شنقا فى الإرهابى هشام عشماوى، قائلة:"القصاص عدل ربنا خاصة لمن يقوم بخيانه بلده وجيشه".



