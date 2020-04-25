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محافظات

أحمد السقا يتبرع بأول مبلغ من برنامجه لصالح أورمان الأقصر

السبت 25/أبريل/2020 - 11:38 م
أحمد السقا
أحمد السقا
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كتب – شمس يونس
فى خطوة مميزة من النجم الفنان أحمد السقا الراعى الرسمى لإعلانات مستشفى شفاء الأورمان أول صرح طبى مجانى لعلاج الأورام فى جنوب الصعيد، قرر الفنان أحمد السقا خلال أولى حلقات برنامجه الرمضانى "إغلب السقا"، بالتبرع بمبلغ 100 ألف جنيه فاز بها فى نهاية الحلقة الأولى بعد تغلبه عن الفنان الكوميدى محمد هنيدى.


ويعتبر الفنان أحمد السقا من أوائل نجوم الفن الذين تحمسوا لدعم مستشفى شفاء الاورمان بالأقصر، وقدم الإعلانات بصورة دائمة لكافة مراحل وخطوات العمل بالمستشفى بتبرع كامل منه منذ بدء حفر أولى مراحل المستشفى بمدينة الأقصر.


وفي أول حلقات برنامجه لم ينس المشروع وتبرع بأول 100 ألف جنيه يفوز بها لصالح المستشفى.


وكانت المستشفى احتفلت بقدوم شهر رمضان المبارك باستقبال فريق "بنات تتحدى كورونا"، الذين قدموا فوانيس وزينة رمضان لتزيين المستشفى وتجميلها أمام المرضى ومرافقيهم، لدعمهم نفسيًا خلال مسيرة علاجهم داخل المستشفى.


وأقدمت الفتيات المشاركات بمبادرة "بنات تتحدى كورونا" على تجميل المستشفى وتزيينها وتجميلها، وقدموا هدايا تمثلت فى فوانيس كبيرة وزينة وفوانيس صغيرة وزعوها على المرضى داخل المستشفى لإدخال البهجة فى قلوبهم، ورافقهم فريق المستشفى فى جولة على الأقسام المختلفة لتوزيع الهدايا على المرضى وذويهم إبتهاجًا بشهر رمضان المبارك.
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