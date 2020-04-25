مدير الحجر الصحي بكفر الدوار لـ صدى البلد: تعافي 21 مريضا وجار متابعة 123 آخرين

يبذل طاقم الفريق الطبى بمستشفى كفر الدوار للحجر الصحى بمحافظة البحيرة وجميع العاملين قصارى جهدهم لرعاية جميع المرضى المحتجزين بالمستشفى صحيا والعمل على راحتهم، وذلك منذ تخصيص المستشفى للحجر الصحى واستقبال أول فوج للمرضى مصابي كورونا يوم ١٦ إبريل الجارى.









وأعلن الدكتور ياسر زايد مدير مستشفى كفر الدوار للحجر الصحى فى تصريحات صحفية خاصة لـ صدى البلد عن تعافى ٢١ مريضا وشفائهم تمام من فيروس كورونا متوسط أعمارهم ما بين ٥٠:٤٠ سنة، مشيرًا إلى خروج ٧ منهم أمس الجمعة و١٤ آخرين اليوم السبت، لافتًا إلى استقرار حالة ١٣ مريض آخرين تم تحويلهم لنزل للشباب فى محافظاتهم.









وكشف مدير مستشفى الحجر الصحى بكفر الدوار عن استقبال الفريق الطبى ما يقرب من ١٦١ حالة مصابة بفيروس كورونا منذ تشغيل المستشفى عمليا يوم ١٦ من شهر إبريل الجارى حتى اليوم السبت بينهم ١١ طفلة و٤ حالات وفاة لكبار السن يحملون فيروس كورونا المستجد نظرا لإصابتهم بأمراض مزمنة، مشيرًا إلى انتهاء فترة عمل الفريق الطبى الأول يوم الخميس الماضي وخرج من المستشفى لأخذ قسط من الراحة، وتم التبادل مع فريق طبى آخر وجار العمل معه فى متابعة المرضى.









ولفت "زايد "الى استقرار حالة ١٢٣ مريضا متواجدين حاليًا بالمستشفى بمافيهم ١١ من الأطفال والمرضى المحجوزين فى العناية المركزة وجميعهم من محافظات" القليوبية - دمياط- الشرقية- البحيرة- الإسكندرية -المنوفية"، مشيرًا إلى تلقيه العديد من المكالمات التليفونية يوميًا من أهالى المرضى للاطمئنان على صحة ذويهم.









وأكد " زايد " بأنه يتلقى يوميًا اتصالًا هاتفيًا من اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ليطمئن على حالة المرضى واحتياجاتهم، مشيرا إلى قيام المحافظة بإرسال وجبات لجميع العاملين بالمستشفى للإفطار والسحور والحلويات الشرقية من افخم محلات الحلويات وجميع المتطلبات الأخرى مشيرا إلى قيام مؤسسة سفراء للعمل التطوعي ورجال الأعمال بكفر الدوار بإرسال مساعدات أيضا من المواد الغذائية للمستشفى.









وكان مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحي قد بدأ مساء يوم الخميس الموافق ١٦ ابريل الجارى عمليا الدخول فى منظومة الحجر الصحى واستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد كوفيد١٩ من محافظات"البحيرة -الاسكندرية -المتوفية-القليوبية- الشرقية- دمياط" وبدأ فريق الحجر الصحى بالمستشفى التعامل مع الحالات بكل تعاون وعزيمة وإصرار على مواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة المرضى.









وكان مستشفى كفر الدوار العام للحجر الصحى قد أنهى كافة التجهيزات منذ صدور قرار الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بتخصيص المستشفى للحجر الصحى حيث تم تجهيزات جميع الغرف.والاقسام بالمستشفى وعمل صيانة شاملة للنجارة والألوميتال والسباكة والكهرباء وأجهزة الكمبيوتر والنت قبل استقبال المرضى.