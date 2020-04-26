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سيارات

أجزاء داخلية في السيارة اهتم بها في فصل الصيف

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:19 ص
أجزاء داخلية في السيارة
أجزاء داخلية في السيارة اهتم بها في فصل الصيف
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اماني نوار
من المعروف أن السيارة تتأثر بالحرارة العالية وتحتاج إلى عناية خاصة، فبغض النظر عن القيام بعمليات الصيانة الدورية للسيارة فهناك أعمال صيانة أخرى يجب أن تقوم بها في فصل الصيف.


وفي هذا التقرير نعرض لك أهم الأجزاء التي يجب الاعتناء بها في الصيف 

1- يجب أن تقوم بتنظيف سجاد السيارة، لأنه بيئة خصبة للفطريات وخصوصا في درجات الحرارة العالية لذلك عليك الاهتمام بنظافة السيارة من الداخل حتى تحافظ على رائحة جميلة داخل السيارة. 

 2- يجب إصلاح مقاعد السيارة فمن المعروف أن مقاعد السيارة تمتص الحرارة بشكل كبير؛ لذلك قم بإصلاح مقاعد السيارة وجلدها وقم بشراء كسوى جلدية جديدة بالإضافة إلى بعض المنظفات للاعتناء بجلد السيارة. 

3- تتسبب أشعة الشمس في تلف تابلوه السيارات الامامي والخلفي سواء كان مصنوعا من البلاستيك أو الجلد لذلك ننصح باستخدامه حتى وان كانت سيارتك مركونة في الظل. 

 4- استخدم غطاء السيارة لأنه يعمل على حماية الجزء الخارجي من السيارة فإنه يعمل أيضًا على حماية أجزائه الداخلية، حيث يقوم الغطاء بعكس أشعة الشمس أو حجبها عن الأجزاء الداخلية.
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