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منوعات

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

الأحد 26/أبريل/2020 - 04:02 ص
بيل جيتس
بيل جيتس
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عزة عاطف
رغم توقعاته المثيرة للدهشة والاستغراب في عام 2015، بأن "ما قد يقتل 10 ملايين شخص هو فيروس فتاك شديد العدوى وليس الحرب"، ما أثار التكهنات عما إذا كان لعملاق البرمجيات «بيل جيتس» علاقة بانتشار فيروس كورونا.

لكن الملياردير الشهير أثار الجدل اليوم مرة أخرى بتوقعاته المحبطة عن انتهاء فيروس كورونا، وقال إن "الوقت مازال مبكرًا جدًا على اكتشاف مصل لعلاج الفيروس، فعادة ما يستغرق اكتشاف مصل ما ٥ سنوات لكي يثبت فعاليته في التجارب على الحيوانات قبل البشر!".

ويرى جيتس المؤسس المشارك لعملاق التكنولوجيا «مايكروسوفت» خلال مقابلة مع شبكة إن بي سي الأمريكية في حديثه عن "أول وباء حديث" كما أطلق على كورونا أن الفيروس "كابوس" سيحدد الحقبة الزمنية وسنعاني من آثاره لسنوات.

وقال: "أتمنى لو استطعت القول أننا في منتصف الطريق.. لكنني لا أعتقد ذلك" فمن وجهة نظره مازالت الولايات المتحدة بعيدة كل البعد عن إنتاج مصل لعلاج فيروس كورونا المستجد، ويمكن أن يستغرق ذلك سنوات.

أكد جيتس أنه يتمنى وصول العلاج عاجلًا وليس آجلًا فهو يرى آمالًا تلوح في الأفق على إمكانية توافر اللقاح المناسب ضمن الجدول الزمني المحتمل المعلن للحكومة من 18 إلى 24 شهرًا.
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