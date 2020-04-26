مسلسلات رمضان الحلقة الثانية.. مطاردة يوسف الشريف من قوات الأمن.. وفاة والد محمد رمضان.. يسرا تكتشف إدمان ابنها

عرض اليوم العديد من المسلسلات علي قنوات مختلفة ، تعرف علي أبرز احداث الحلقة الثانية من المسلسلات .





1 مسلسل "البرنس"





شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "البرنس " للنجم محمد رمضان تطورات أبرزها عودة نور إلى منزلها، بعدما طلقها زوجها الجواهرجى أمام أهل الحارة، فيما أخذت القوة الأمنية شقيقها إلى القسم بعد ضبط المسروقات فى شقتهم.





وكان فتحى شقيق رضوان يخطط لأمر آخر، فمجرد علمه بطلاق نور توجه إليها وطلب منها أن ترتبط به، لتطرده علا ووالدتها، قبل أن يتسبب لهم فتحى فى فضيحة بالشارع.

وانتهت أحداث الحلقة بوفاة عبدالعزيز مخيون "والد رضوان"، وفى انتظار الحلقات التالية لكشف المزيد من الأحداث.









2 مسلسل "النهاية"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "النهاية" تطورا جديدا فى الاحداث وقررت سهر الصايغ أن تصنع روبرت على هيئة انسان يشبه زين "يوسف الشريف" الذى كانت تحبه بمساعدة عمرو عبد الجليل الذى يمدها بالمعدات التى تساعدها فى بناء الروبرت.





واما زين يتعرض الى ازمة من قبل الامن ويطارده الامن فى مغامرة شرسة بسبب ضبطه اعطائه دروسا لطلبة فى ملجأ وهو ما يمنعه الامن.





واثناء هذه المطاردة يهربه مجموعة من الملثمين ويحاربون الامن من اجل الابقاء على زين.





3 مسلسل "فلانتينو"





تشهد أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فلانتينو " تطورات أبرزها ظهور عادل امام وخلال نقله فى الإسعاف إلى المستشفى بعد الحريق بجوار عفاف، ردد فلانتينو أغنية "آه يا أسمرانى اللون، حبيبى يا أسمرانى".





كما شهدت الحلقة مشهدا رومانسيا بين فلانتينو وزوجته عفاف "الفنانة دلال عبدالعزيز"، حيث تصفح التاب ليردد لها شعرا رومانسيا، لكن المشهد انتهى سريعا عندما قال "البطارية فصلت"، لترد عليه عفاف "مش البطارية بس اللى فصلت".





وفى أحداث الحلقة الثانية، ظهرت الشخصية المنافسة لـ فلانتينو وزوجته، وهو بهاء الدين الذين يملك مدارس منافسة لهما.





وانتهت الحلقة بقدوم فلانتينو إلى منزل شقيقته ليجد الميرغنى غارقا فى النوم ويقرر تربيته بالعصا، لتنتهى الأحداث إلى هنا.









4 مسلسل "الاختيار"

عرضت قناة ON E الفضائية، ثاني حلقات مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.





بدأت أحداث الحلقة الثانية، بحالة من الغضب سيطرت على العقيد أحمد المنسي (أمير كرارة)، بسبب حادث استهداف الجنود المصريين الصائمين في رفح، وسقوطهم شهداء أثناء وقت الافطار في شهر رمضان، ويشغل فكر المنسي الانتقام والاقتصاص لهؤلاء الجنود.





يقوم هشام عشماوي (أحمد العوضي) بخلع البدلة الميري بعد تسوية معاشه ويتواصل مع القيادات التكفيرية خارج مصر للانضمام لهم، وبالفعل يطلق لحيته ويسافر إلى تركيا، في الوقت الذي تقوم فيها مجموعة المنسي، بالتخطيط لعملية أخرى للرد على عملية استهداف الجنود المصريين، واسر عدد من القيادات التكفيرية في سيناء، في رفح وتختتم أحداث الحلقة بتحرك الطائرة نحو مكان العملية.





5 مسلسل "ونحب تاني ليه"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة، وبدأت "غالية" التي تجسدها ياسمين، أن تتعافى بعد مرور عام على طلاقها.





وبمرور الأحداث تتعرف على تارا عماد، عن طريق الصدفة، ومن ثم تنشأ صداقة بينهما، وأثناء حضور ياسمين، عيد ميلاد إحدى صديقات تارا عماد، "يسرا الورداني"، تلتقي كريم فهمي.





تجسد ياسمين عبد العزيز، شخصية "غالية"، وهي شخصية محبه للحياه وللأشخاص حولها.





بينما يجسد الفنان شريف منير، شخصية زوجها عبدالله، الذي يتجاهلها، ويهمل مشاعر الحب التي تكنها تجاهه، وقامت ياسمين بعمل مفاجأه له للتعبير عن حبها لكنه لم يعطي لها اهتمامًا وعرض عليها الخروج وقضاء الوقت مع أصدقائهما.





ونشبت مشاجرة بين شريف منير، وبين أحد الأصدقاء بسبب حديثه المبالغ فيه مع ياسمين واهتمامه الزائد بها، الأمر الذي ادى لخلاف ايضا بين شريف منير وياسمين، حتى طلبت منه الانفصال، الأمر الذي نفذه دون تردد في المشهد التالي ليتحول إلى طليقها.





6 عمر ودياب

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل عمر ودياب المعروض على قناة on e، بقيام علي ربيع ومصطفى خاطر بشراء تاكسي بالتقسيط، بعدما كانوا يبحثوا عن عمل في الحلقة الاولي، وبالفعل يحصلون على تاكسي بالتقسيط، ولكنهم لم تكتمل فرحتهم به، ففور خروجهم من المحل، يتعرضون لحادث ويفقدون التاكسي.





ويضع الثنائي في مشكلة خاصة انهم ملزمون بالقسط المطلوب للتاكسي والا سيحبسون، ويضروا للبحث عن عمل من جديد، ويجدون احد الشركات تطلب فرد امن وسواق ويذهبون.





كان مصطفى خاطر قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية أنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل، وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".





7 مسلسل "خيانة عهد"

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، حيث اكتشفت يسرا إدمان ابنها الذي يجسد دوره خالد أنور، وقامت بضبطه في شقة مع جومانا مراد.





كما كشفت الأحداث مقتل زوجها، منذ سنوات حين تذكرت يسرا مشهد قتله أثناء حديثها مع الفنان بيومي فؤاد.





8 مسلسل "لعبة النسيان"

وكشفت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل لعبة النسيان عن بدء جلسات العلاج النفسي لـ رقية "دينا الشربيني" على يد الطبيبة النفسية بهيرة "إنجي المقدم" من أجل مساعدتها لاسترجاع ذاكرتها بعد محاولة انتحارها بسبب قتل زوجها وعشيقها لبعضهما البعض.





وبالخطأ تخبر زوزو "رجاء الجداوي" الطفل يحيى ابن رقية بأن والدته استيقظت من الغيبوبة، لذلك يطلب من جده يحيى الصرفي "محمود قابيل" أن يزور رقية، إلا أنه يرفض وفي الوقت الذي سيخبره جده بخيانة والدته لوالده، تتدخل ابنة يحيى الصرفي وتخبره أن ما يفعله خطأ لأنه حفيده لن يتحمل هذه الصدمة.





وتقرر تمارا أن تذهب للمستشفى الذي ترقد فيه والدتها رقية لكي تواجهها، لكن لا تتمكن من المواجهة وتهرب وهي تبكي على ما حدث لوالدها.





وتخبر لمياء "أسماء جلال" حماها يحيى الصرفي "محمود قابيل"، أنه لن يتمكن من محاسبة رقية على خيانة ابنه والتسبب في وفاته لأن الراحل أمجد هو الوحيد الذي يحق له رفع قضية زنى.





9 مسلسل "الفتوة"

بدأت أحداث الحلقة 2 من مسلسل "الفتوة " للنجم ياسر جلال تطورأت أبرزها خطف ليل " والتي تجسد الدور مي عمر ابنة فتوة الجمالية والتي يجسد دوره الفنان أحمد خليل .





كما طلب عم حسن الجبالي والذي يجسد ال\ور ياسر جلال أن يبيع المحل من أجل زواجه ولكنه طلب منه فرصة أن يتصرف ويقوم بشراءه المحل لانه مصدر الرزق الذي يعيش منه .





يحاول طوال الوقت فتوة الجمالية أن ينصح ابنه والذي يجسد الدور أحمد صلاح حسني أن لا يظلم الغلابة .





10 مسلسل " اتنين في الصندوق"

انطلقت اليوم رابع حلقات مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس على شاشة قناة mbc مصر.





تبدأ احداث الحلقة الرابعة بشعور شوقه "حمدى المرغنى" بالحزن بعد رفض والد حبيبته "نهى عابدين" مقابلته لطلب خطبتها بسبب وقوف والده المعلم "رزه" صلاح عبدالله امام والد حبيبته "حجاج عبد العظيم " فى انتخابات عمال النظافة.





ويحاول أوس أوس والذي يلعب شخصية “زيكا” أن يظهر موهبته بالعزف على الجيتار إلا أنه تعرض للرفض الشديد من جانب والده “عم رزه” صلاح عبدالله .





ويدخل المرغني وأوس أوس في خناقة مع ابن حجاج عبد العظيم والذي يجسد شخصيته أحمد عبدالله محمود إلى أن يدخلا الى القسم ويتم الصلح بينهما، ويدفع حجاج مبلغا ماليا كبيرا بسبب كسر أسنان حمدي المرغني، ويتم الصلح بينهما.



