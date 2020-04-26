صلاح عبدالله برفقة أمير كرارة عبر إنستجرام.. شاهد

وكتب صلاح عبد الله معلقا على الصورة: "اضحك للدنيا تضحكلك .. بالضحكة هتحل مشاكلك .. والضحكة هتغير شكلك .. للأجمل بإذن الله .. 🙏أحلى صباح من قلب صلاح إبن عبدالله".

نالت الصورة اعجاب متابعيه و كانت تعليقاتهم كالاتى:

زى العسل انتوا الاتنين

من جهة أخرى، يعرض للفنان صلاح عبد الله فيلم "صندوق الدنيا" بطولة كل من "خالد الصاوي، رانيا يوسف، باسم سمرة، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي".

وتدور أحداث حول 4 حواديت مختلفة، تبدو لأول وهلة أنها منفصلة الأحداث، نشاهد خلالها محاولات حثيثة لشخصيات الفيلم من أجل التوازن مع (المدينة ـ الذات) كلًا بطريقته.