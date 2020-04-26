الهلال السعودي يؤجل حسم مصير الشهري مع الفريق

أجلت إدارة نادي الهلال السعودي، مفاوضتها مع المهاجم صالح الشهري، بشأن حسم مصيره مع الفريق، حتى تنتهي فترة توقف المنافسات الجارية، وعودة التدريبات الجماعية، بحسب صحيفة "الرياضية".





وكانت إدارة الهلال، قد فتحت باب المفاوضات مع اللاعب ووكيله قبل شهرين، استنادًا إلى توصية من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لكنها توقفت بعد تعليق وزارة الرياضة الأنشطة الرياضية احترازيًّا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.





ويمثل الشهري الهلال في الموسم الجاري معارًا من الرائد، الذي يمتلك عقد اللاعب، المتبقي منه عامان، إذ وقَّع عقدًا رسميًّا، يمتد ثلاثة مواسم قبل إعلان إعارته إلى الهلال مطلع الموسم الجاري.





وأشارت "الرياضية" في الفترة السابقة، إلى أن إدارة نادي الرائد لم تفتح أي مفاوضات مع الهلال فيما يخص تمديد إعارة، أو بيع عقد صالح الشهري في الوقت الجاري.