AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال السعودي يؤجل حسم مصير الشهري مع الفريق

الأحد 26/أبريل/2020 - 08:53 ص
صالح الشهري
صالح الشهري
Advertisements
إسراء أشرف
أجلت إدارة نادي الهلال السعودي، مفاوضتها مع المهاجم صالح الشهري، بشأن حسم مصيره مع الفريق، حتى تنتهي فترة توقف المنافسات الجارية، وعودة التدريبات الجماعية، بحسب صحيفة "الرياضية".

وكانت إدارة الهلال، قد فتحت باب المفاوضات مع اللاعب ووكيله قبل شهرين، استنادًا إلى توصية من الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب الفريق، لكنها توقفت بعد تعليق وزارة الرياضة الأنشطة الرياضية احترازيًّا عقب انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويمثل الشهري الهلال في الموسم الجاري معارًا من الرائد، الذي يمتلك عقد اللاعب، المتبقي منه عامان، إذ وقَّع عقدًا رسميًّا، يمتد ثلاثة مواسم قبل إعلان إعارته إلى الهلال مطلع الموسم الجاري. 

وأشارت "الرياضية" في الفترة السابقة، إلى أن إدارة نادي الرائد لم تفتح أي مفاوضات مع الهلال فيما يخص تمديد إعارة، أو بيع عقد صالح الشهري في الوقت الجاري.

وأوضحت أن كل الأمور متوقفة بسبب إيقاف النشاط الرياضي بقرار من وزارة الرياضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال السعودي يؤجل حسم مصير إدواردو

مع اقتراب نهاية تعاقده.. غموض حول استمرار الفرنسي جوميز في الهلال

الهلال السعودي يستعيد لاعبه المعار للرائد

لاعب برازيلي.. الهلال السعودي يقترب من حسم أولى صفقاته

الهلال السعودي يفعل بند التجديد لعام إضافي في عقد جوميز

كورونا يؤجل حسم مصير إدواردو مع الهلال السعودي

ترشيحاتنا

3 أطعمة بمفعول السحر تخلصك من تورم القدمين واحتباس البول

اليوم.. تشغيل مكاتب توثيق الشهر العقاري بضوابط محددة لمنع انتشار كورونا

عرض جديد.. اشتري iphone 8 plus نسخة 64 جيجابايت بـ 5450 جنيها

أمر ملكي برفع حظر التجول جزئيا فى السعودية

لماذا خففت الحكومة الحظر بالرغم من زيادة أعداد كورونا.. متحدث الوزراء يجيب

اليمن.. مجلس حضرموت يحذر من مؤامرة الإخوان ويبعث رسالة لـ السعودية والإمارات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا

22 جريمة قتل في يوم .. فرض عزل كورونا على زعماء العصابات بـ السلفادور