AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 26-4-2020

الأحد 26/أبريل/2020 - 10:00 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
Advertisements
أحمد علام

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم الأحد  26-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

 

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري

 

سجل سعر  اليورو = 3.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.25 يورو

 

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.54 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.22 جنيه إسترليني

 

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.81 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

 

سجل سعر الدولار الكندي = 2.60 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

 

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2.34 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.42 دولار أسترالي

 

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.26 ين ياباني

 

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

 

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

 

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 16-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 18-3-2020

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 19-3-2020

تعرف على سعر الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم الإثنين 23-3-2020

ترشيحاتنا

كيف يصوم مرضى الغدة الدرقية بلا مشاكل؟.. استشاري جراحة يجيب

بعد أنباء عن وفاته .. أمريكا تتمكن من تحديد موقع زعيم كوريا الشمالية

حدث ليلا .. حبس سما المصري .. مصالح تعود للعمل الجزئي اليوم .. وترامب يبيع أردوغان

هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟ الإفتاء تجيب

أخبار الرياضة.. مصير الدوري المصري.. وصدمة الزمالك بسبب قمة الأهلي

بعد أنباء كاذبة عن وفاته .. رئيس كوريا الشمالية يستأنف نشاطه.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا