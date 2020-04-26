ترامب يهاجم وسائل الإعلام مجددًا: تزيف الحقائق ولا تستحق وقتي معها

حالة من الجدل دخل فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددًا بعدما رفض الظهور في المؤتمر الصحفي اليومي، حول أزمة فيروس كورونا المستجد، مهاجمًا وسائل الإعلام وواصفًا إياها بالمزيفة.





وقالت تقارير صحفية أمريكية، إن ترامب امتنع عن الظهور أمس للإفادة الصحفية حول كورونا، مفضلًا التحجج بعدم نزاهة وسائل الإعلام التي لا تتحدث عن إنجازاته.





ويظهر إن ترامب لجأ لعدم الظهور إستجابة لمستشاريه، الذين حذروه من أن ظهوره اليومي يضر بحملته الانتخابية المزمعة في نوفمبر من هذا العام، حيث سيكشف يناير 2021 عن رئيس جديد لأمريكا، أو استمرار ترامب بالحكم لأربع سنوات أخرى.





اعتبر ترامب ان التحدث لوسائل الإعلام لا يستحق الوقت المبذول للقائهم والرد على أسئلتهم.





وقال ترامب: "ما هدف هذه اللقاءات التي تطرح فيها وسائل إعلام معارضة أسئلة معادية، ولاتخبر الناس الحقيقة، ويعطون الشعب الأمريكي أخبار مزيفة".





ويظهر إن نصيحة مستشاري ترامب تأتي في وقت أثار فيه ترامب حملة ضده، بعد تصريحاته غير الواقعية عن فيروس كورونا ونصائحه المضللة للناس.





وخرج ترامب غير مرة ليقدم نصائح مضللة طبيا، مثل تأكيده أن دواء الملاريا الكولروكين، هو نعمة من الله وأنه العقار الفعال للفيروس، رغم أن هذا لم يثبت صحته التامة، فهناك حالات تستجيب له وحالات أخرى لاتستجيب.



