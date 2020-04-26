سفير أوزبكستان بالقاهرة: تدابير حكومية للحد من التأثير السلبي على الاقتصاد بسبب كورونا

قال أيبيك عارف عثمانوف، سفير أوزبكستان بالقاهرة، إن الحكومة الأوزبكية تبنت عدة تدابير؛ للحد من التأثير السلبي على الاقتصاد القومي نتيجة لتفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، من بينها تخصيص 21 مليون دولار من صندوق مواجهة الأزمات، بهدف توفير فرص عمل للمواطنين وإقامة مرافق البنية التحتية في الأحياء، فضلا عن تخصيص 52 مليون دولار إضافية لصندوق الدولة الخاص بدعم المشروعات التجارية لخلق فرص العمل.





وأضاف عثمانوف- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم- أنه تقرر تخفيض الضرائب على الدخل بنسبة 50 في المائة لأصحاب المشروعات وعلى استخدام الموارد المائية للمزارعين، بجانب تعليق تحصيل الرسوم السياحية مؤقتا، وتعليق جميع عمليات التدقيق الضريبى حتى نهاية العام، والفوائد المستحقة على الديون الضريبية للشركات، فضلا عن عدم فرض الغرامات على الشركات للتأخر في سداد الديون المستحقة على عمليات التصدير والاستيراد.





وأفاد بأن التدابير الحكومية التي بدأ تطبيقها منذ بداية أزمة كورونا وحتى نهاية العام تشمل تخصيص 6ر2 تريليون سوم (العملة المحلية) من الموارد السائلة الإضافية للبنوك التجارية من حساب متطلبات الاحتياطي الإلزامي، وفرض حظر على اتخاذ الإجراءات والإعلان عن الإفلاس بالنسبة للمؤسسات التي تواجه الصعوبات بسبب القيود المفرودة نتيجة لمجابهة تفشي فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف اقترح مؤخرا مبادرة "الإحسان والدعم" بهدف ضمان توفير الغذاء والمستلزمات الطبية إلى الأسرة المحتاجة والعاطلين على العمل مؤقتا، من خلال تشجيع رجال الأعمال على تحمل المسئولية لدعم الأسرة القريبة منهم، مشيرا إلى أن هذا العمل يعبر عن النوايا الطيبة خاصة مع بداية شهر رمضان.



