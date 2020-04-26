أستاذ بهندسة عين شمس: المدن الجديدة والمشروعات الزراعية لم تحقق النجاح دون شبكة الطرق.. فيديو

قال المهندس حسن مهدى، أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، إن التنمية المستدامة وشبكة الطرق المتطورة وجهان لعملة واحدة، لافتًا إلى أن شبكة النقل القوية هى التى تصل الأشخاص للمجتمعات العمرانية الجديدة والتوسعات فى المدن القائمة.





وأضاف أستاذ الطرق، خلال لقائه مع برنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المدن الجديدة والمشروعات الزراعية لم تكن لتحقق النجاح دون وجود شبكة طرق، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق أى تنمية بدون وجود شبكة طرق لتصل إلى هذه المناطق.





ونوه إلى أنه يتم ربط سيناء بباقى محافظات الجمهورية من خلال تدشين أنفاق لتعظيم فرص التنمية المستدامة وتعجيل حركة العمران والتنمية المستدامة فى سيناء.





وأوضح أن الدولة قامت بتطوير محاور الطرق فى مصر الجديدة وتأمين حركة عبور المشاة من خلال إنشاء العديد من كبارى المشاه، وإنشاء الكبارى لتسهيل الطرق والمرور فى المنطقة.





وأشار إلى أن تطوير الطرق يعمل على تخفيف السيولة المرورية وربط المناطق المختلفة ببعضها وحتى طريق شبرا بنها الحر.