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مرأة

تسبب الهشاشة.. عادات كارثية فى رمضان يجب الابتعاد عنها.. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 01:08 م
هشاشة
هشاشة
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لمياء الياسين
أخطاء فادحة يقوم بها الكثيرون على مائدة رمضان تتسبب فى إصابتك بعسر الهضم وهشاشة العظام وحموضة المعدة إليك أبرز تلك الأخطاء تقدمها هبة أنور، خبيرة التغذية الصحية.

النوم بعد تناول طعام الإفطار

النوم بعد تناول طعام الإفطار مباشرة، والتي تؤدي إلى سحب الدم من المخ وتوجيهه إلى المعدة للهضم، مما يؤدي إلي الخمول الشديد.


تناول المشروبات الغازية

تعد عادة خطرة، لأنها تقلل نسبة التمثيل الغذائي وتساعد في تكوين الدهون في الجسم، إلى جانب أنها تحتوي على مواد حافظة تقوم بسحب الكالسيوم من الجسم مما يؤدي إلي هشاشة العظام.

- الإسراف في السوائل..

الإفراط فى تناول الكثير من السوائل عقب الإفطار يشكل ضغطًا كبيرًا على المعدة بما سيجعلكِ لا ترغبين في تناول الطعام.

الإفراط فى تناول التوابل

يتسبب الإفراط فى وضع التوابل فى الأطعمة على مائدة رمضان فى إصابتك بالتخمة والحموضة وعسر الهضم
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