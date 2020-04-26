رابع أيام رمضان.. الأرصاد: أمطار خفيفة على السواحل.. ودرجات حرارة مرتفعة على القاهرة والصعيد

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يكون حالة الطقس غدا، الاثنين، الذي يوافق رابع أيام رمضان، على القاهرة والوجه البحري، مائلا للحرارة نهارا شديد البرودة ليلا يصاحبه شبورة مائيه كثيفة صباحا والرياح معتدلة.





وتكون حالة الطقس على سواحل البلاد، معتدلة نهارا شديدة البرودة ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس مائلا للحرارة على محافظات شمال الصعيد وحار على الجنوب منها، تصاحبه شوائب عالقة ورياح خفيفة.



