الوزراء: خصصنا 30 مستشفى لعزل حالات كورونا ولم نستخدم إلا 15 فقط.. فيديو

كشف السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن سبب اطمئنان الحكومة بالرغم من زيادة أعداد الإصابات، قائلا إن الحكومة حتى الآن قادرة على استيعاب هذه الأعداد لأن 80% من هذه الحالات ليست حرجة ويتم شفاؤها بدون تدخل طبي.

وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث، أنه يتم وضع هذه الحالات في المدن الجامعية ونزل الشباب، وهي الحالات الأقل من خمسين عاما ولا توجد لديه أي أمراض مزمنة ولديه قدر من المناعة تمكنه من تخطي مرحلة الإصابة ويتم شفاؤه.





وأشار إلى أن الحكومة خصصت 30 مستشفى للعزل الطبي لحالات كورونا، ولم يستغل منهم حتى الآن إلا 15 فقط، موضحا أن المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة قد تدخل للمساعدة والدعم وقت الحاجة.





وتابع أن قرار رئيس الوزراء كان لمدة أسبوعين فقط وبعد أسبوعين ستجتمع لجنة الأزمات لمناقشة قرارات الحظر مرة أخرى والنظر فيها وفقا للأوضاع الحالية، أو تغييرها بناء على المعطيات، منوها أن اجتماع الحكومة الماضي كان لمدة ساعتين ، منهم ساعة ونص فقط لمناقشة قرار الحظر.



