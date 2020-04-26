AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم .. فيديو

الأحد 26/أبريل/2020 - 09:53 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
آيات أحمد
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية :إن فترة الربيع تشهد تقلبات جوية حادة وتلك من سماتها، لذلك من الممكن أن نشهد سقوط أمطار وارتفاع فى درجات الحرارة أو انخفاض فى درجات الحرارة، لافتًا إلى أن هناك منخفضا جويا خماسينيا مر على مصر يوم الجمعة وأدى إلى وجود انخفاض فى درجات الحرارة.

 
وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البلاد  تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم 27 درجة.


وتابع أنه ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.


وأوضح أن حالة الطقس، على شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.


ونوه إلى أن  البلاد ستشهد غدًا ارتفاع آخر فى درجات الحرارة حيث تسجل 33 درجة على جنوب البلاد، على جنوب البلاد مع نشاط للرياح المثير للاتربة، بينما القاهرة لن تتأثر بالرياح المثيرة للأتربة، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر مرة أخرى يوم الأربعاء القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أمطار من جديد .. الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الإثنين وحتى الأربعاء

رياح محملة بالأتربة وأمطار.. حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

شبورة وأمطار.. اعرف كل حاجة عن طقس الأربعاء

الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم.. وعاصفة ترابية تضرب البلاد

الأرصاد: أمطار على سواحل البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

الأرصاد تحذر.. ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع المحافظات.. والعظمى 33

ترشيحاتنا

هل صلاة الفجر لا تصح إلا بدعاء القنوت؟ الإفتاء تجيب

الجيش الليبي يعلن إسقاط 4 طائرات مسيرة تركية

لحظة قفز المظليين الروس من ارتفاع 10 آلاف متر.. فيديو

الحلقة 3 من مسلسل الفتوة .. مي عمر تحاول الهروب وياسر جلال ينقذها

قبل 130 عاما .. ضابط مصري يتنبأ بموعد رمضان والعيد 2020

فيديوجراف.. تحركات لوقف إعلان قطونيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو بتشتغل في البيت .. 5 عادات يومية خاطئة تضر الظهر

قصة مصابة بـ كورونا عائدة من الموت بعد حرق جثتها.. تفاصيل مثيرة

علامات مفاجئة على الجلد تشير إلى الإصابة بـ فيروس كورونا