الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليوم .. فيديو

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية :إن فترة الربيع تشهد تقلبات جوية حادة وتلك من سماتها، لذلك من الممكن أن نشهد سقوط أمطار وارتفاع فى درجات الحرارة أو انخفاض فى درجات الحرارة، لافتًا إلى أن هناك منخفضا جويا خماسينيا مر على مصر يوم الجمعة وأدى إلى وجود انخفاض فى درجات الحرارة.





وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن البلاد تشهد اليوم ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة اليوم 27 درجة.









وتابع أنه ويكون حالة الطقس على السواحل الشمالية، لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح نشطة أحيانا مثيرة للرمال والأتربة تؤدي إلى اضطراب الملاحة على البحر الأحمر.









وأوضح أن حالة الطقس، على شمال الصعيد معتدل نهارا بارد ليلا والرياح نشطة، وعلى جنوب الصعيد يكون مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق.









ونوه إلى أن البلاد ستشهد غدًا ارتفاع آخر فى درجات الحرارة حيث تسجل 33 درجة على جنوب البلاد، على جنوب البلاد مع نشاط للرياح المثير للاتربة، بينما القاهرة لن تتأثر بالرياح المثيرة للأتربة، مشيرًا إلى أن الموجة الحارة ستنكسر مرة أخرى يوم الأربعاء القادم.