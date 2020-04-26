لماذا خففت الحكومة الحظر بالرغم من زيادة أعداد كورونا.. متحدث الوزراء يجيب

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الناس فهموا تصريح رئيس الوزراء بشأن التأقلم مع كورونا خطأ، منوها أن القصد كان عدم تعطيل كورونا لحياتنا بشكل كامل.





وأضاف المستشار نادر سعد في مداخلة هاتفية مع برنامج " القاهرة الآن " المذاع على فضائية العربية الحدث، أن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة هدفها الحد من انتشار الفيروس، لافتا إلى أنه لن يموت إنسان حال عدم الذهاب للسينما أو المسرح، ولكن قد يموت لو تم إغلاق مصنع.





وأشار إلى أن المواطن عليه مساعدة الحكومة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، مفسرا العلاقة بين زيادة الحالات وتقليل ساعات الحظر، بأن الناس تتزاحم في نهاية اليوم وقبل الحظر مباشرة وقررت الحكومة تقليل الحظر من أجل تقليل التكدس وبنفس المنطق تم السماح بفتح المحال التجارية والمولات لأن الهدف هو تقليل الزحام لأن المواطنين حريصين على شراء مستلزمات رمضان والعيد، فبدلا من زحام الناس في خمسة أيام وسعنا الأمر وجعلناها على سبعة حتى يقل الزحام.





وأكد أن الكمامات ستصل لمرحلة تكون فيها إجبارية في الأماكن المزدحمة والمغلقة ولن يسمح باستخدام السعة القصوى لها، منوها أن تقليل السعة القصوى أمر مستحيل في المواصلات العامة ولكن هناك طرق أخرى مثل الدفع بوسائل إضافية وقت الزحام.





وأضاف، أن الحكومة تعمل على زيادة خطوط الإنتاج في تصنيع الكمامات.



