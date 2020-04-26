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أخبار العالم

روسيا تسجل 6361 إصابة جديدة بكورونا وإجمالي الإصابات يتجاوز 80 ألف حالة

الأحد 26/أبريل/2020 - 11:35 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد حتى اليوم الأحد إلى 80949 حالة بعد تسجيل 6361 إصابة جديدة مؤكدة.

وقال مقر العمليات المختص بمواجهة انتشار فيروس كورونا - في بيان نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -: "خلال آخر 24 ساعة في روسيا تم تسجيل 6361 حالة إصابة مؤكدة بفيروس "كوفيد-19" في 83 إقليما".

وبحسب البيان، تم تسجيل أغلب الحالات في العاصمة "موسكو"؛ حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 2971 حالة وفي مقاطعة نيجورود 153.

وارتفع عدد الوفيات، بحسب البيان، بسبب فيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة إلى 747 بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة.بينما تعافى خلال آخر 24 ساعة في روسيا 517 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 6767.

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