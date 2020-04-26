AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ثمن الشهامة.. تصدى لمحاولة خطف طالب جامعي فلقى مصرعه بطلقات نارية

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:19 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب

شاء حظه أن يكون متواجدًا في الشارع خلال فترة السحور ومتابعًا لمحاولة اختطاف طالب جامعي من قبل أشخاص بينهم خلافات عائلية قديمة، وقرر أن يتدخل لإنقاذ المجني عليه، فتحول هو إلي مجاني عليه لكن للأبد.


إصراره علي إنقاذ الطالب من مصير سيء، دفع الجناة إلي إطلاق أعيرتهم النارية تجاه جسده الصامد، ليلقي مصرعه في الحال غارقًا في دمائه.


تبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه حاول إنقاذ الطالب، من عملية الاختطاف التي دبرها أشخاص من عائلة السليمية بقرية الحسينات، لوجود خلافات قديمة بينهم، فبادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه للتخلص من مقاومته لهم.


وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع أدهم زيدان 45 عاما، موظف بشركة غاز، بطلقات نارية وسط المدينة.


من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما تباشر النيابة تحقيقاتها.


اقرأ أيضًا..

بفيلم تسجيلي.. أطباء قنا تستعرض محطات في حياة شهيد معركة كورونا.. فيديو

بعد أيام من المعاناة.. فيروس كورونا ينتصر على أشهر أطباء القلب بقنا


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب خلافات عائلية.. مزارع يقتل شقيقيه ويصيب الثالث في قنا

مصرع مزارع بطلقات نارية في تجدد خصومة ثأرية بين أبناء عمومة بقنا

مصرع قاتل شقيقيه خلال مطاردة أمنية بقنا

خلافات الفيسبوك تنتهي بـ بلوك.. وفي قنا تنتهي بقتيل في الشارع

مصرع شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بـ قنا

ترشيحاتنا

مقدم 50 ألفا والأقساط 7 سنين.. تعرف على شروط الحصول على وحدات JANNA المميزة

إنه كابوس.. بيل جيتس يصدم العالم بتوقعات محبطة عن كورونا

ارتفاع عدد المتعافين من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحي لـ 106

بعد واقعة الثعبان والزمالك.. عيد عبد الملك يرد على معلول

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

زيادة 160 جنيها لأصحاب المعاشات.. تعرف على قيمة العلاوات الخمس للمستحقين

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التمر هندي والفحم وتسخين الخبز.. 3 عادات كارثية تجنبها في رمضان

تفاصيل الاحتفال بـ سبوع "يامن" مولود كورونا داخل مستشفى عزل كفر الزيات.. صور

اغسلها بعد السحور.. 7 أضرار لإهمال تنظيف الأسنان في رمضان