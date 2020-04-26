ثمن الشهامة.. تصدى لمحاولة خطف طالب جامعي فلقى مصرعه بطلقات نارية

شاء حظه أن يكون متواجدًا في الشارع خلال فترة السحور ومتابعًا لمحاولة اختطاف طالب جامعي من قبل أشخاص بينهم خلافات عائلية قديمة، وقرر أن يتدخل لإنقاذ المجني عليه، فتحول هو إلي مجاني عليه لكن للأبد.





إصراره علي إنقاذ الطالب من مصير سيء، دفع الجناة إلي إطلاق أعيرتهم النارية تجاه جسده الصامد، ليلقي مصرعه في الحال غارقًا في دمائه.





تبين من تحريات المباحث، أن المجني عليه حاول إنقاذ الطالب، من عملية الاختطاف التي دبرها أشخاص من عائلة السليمية بقرية الحسينات، لوجود خلافات قديمة بينهم، فبادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهه للتخلص من مقاومته لهم.







وكان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقي إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، يفيد بمصرع أدهم زيدان 45 عاما، موظف بشركة غاز، بطلقات نارية وسط المدينة.





من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط الجناة والسلاح المستخدم في الواقعة، فيما تباشر النيابة تحقيقاتها.







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