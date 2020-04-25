بفيلم تسجيلي.. أطباء قنا تستعرض محطات في حياة شهيد معركة كورونا.. فيديو

استعرضت نقابة أطباء قنا، فى فيلم تسجيلى مدته حوالى 5 دقائق، محطات هامة فى حياة الطبيب الراحل الدكتور أشرف عدلى- استشارى أمراض القلب بالمستشفى العام وأول شهداء نقابة أطباء قنا فى معركة فيروس كورونا المستجد.

ضم الفيلم عدد كبير من صور الطبيب الراحل خل مشاركته فى مؤتمرات علمية أو مع أصدقائه وزملائه من الأطباء فى مواقف مختلفة، بجانب بعض الصور العائلية.

وحظى فيديو الصور ، على تفاعل عدد كبير من أطباء و أبناء قنا، فى أول ساعتين لبث الفيديو المسجل على الصفحة الرسمية لنقابة أطباء قنا، لما يتمتع به الطبيب الراحل من علاقات طيبة مع الكثير من أبناء قنا، ودوره المميز فى الارتقاء بمنظومة العمل بقسم القلب والعناية المركزة بالمستشفى العام.

قال الدكتور أيمن خضارى- نقيب أطباء قنا، الدكتور أشرف عدلى سكن قلوبنا جميعًا بأفعاله و أخلاقه، فقد كان ودودًا مع الجميع، لذلك سوف تبقى ذكراه باقية فى قلوبنا، وفقدانه أمر جلل لكن لا نقول إلا ما يرضى ربنا و إن لله و إنا إليه راجعون فى شهيد الجيش الأبيض.

يذكر أن الدكتور أشرف عدلى كان يشغل منصب رئيس العناية القلبية وقسم القلب بمستشفى قنا العام، و عضو الجمعية المصرية لطب القلب، و يُعد من أشهر أطباء القلب بمحافظة قنا، وقد أصيب بالفيروس أثناء العمل منذ أسبوعين نقل على اثره إلى مستشفى العزل بأسوان، فيما دخلت أسرته فى عزل ذاتى منذ أسبوع وحتى الآن.

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