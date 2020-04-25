تشغيل كبائن آلية لتعقيم الأفراد بمستشفيات قنا الجامعية .. صور

أعلن الدكتور محمد يوسف، المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، عن تركيب وتشغيل 2 كابينة تعقيم أفراد ضمن كبائن التعقيم التي وزعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الإجراءات الوقائية المتبعة لحماية الطواقم الطبية والعاملين بها والجمهور الخارجي.





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أكد المدير التنفيذي لمستشفيات قنا الجامعية، أن الإجراءات التي تم اتخاذها من تخفيض العمل بالعيادات الخارجية وقوائم العمليات تأتي في إطار الالتزام بالمعايير والبروتوكولات التي وضعها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في إطار الحرص على سلامة جمهور المستشفيات الجامعية والفرق الطبية والعاملين من خطر الإصابة وانتشار فيروس كورونا المستجد كما تهدف الى المحافظة على تقديم الخدمة الصحية بقدر الإمكان.





وأضاف الدكتور سامر سعد فؤاد، المشرف على إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أن الكابينة تقوم برش الشخص المار من خلالها بصورة آلية والهدف منها تعقيم الأفراد من الفيروسات والأجسام الضارة التي قد تكون عالقة بأجسامهم وملابسهم خلال المعاملات اليومية.





وأشار فؤاد، إلى أنه تجرى عمليات رش يومي لجميع منشآت المستشفيات الجامعية بأدوات ومواد التعقيم المختلفة، حتى تكون بيئة العمل آمنه لمن يتواجدون فيها سواء الطاقم الطبى أو المرضى المترددين على المستشفيات.





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