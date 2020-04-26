بعد شفائه من كورونا.. توم هانكس يطالب بإطلاق اسمه على لقاح الفيروس

كشف النجم العالمي توم هانكس خلال حواره لبرنامج Wait Wait…Don’t Tell Me أنه وزوجته الممثلة الامريكية ريتا ويسلون تبرعا بالدم من اجل المساهمة في الوصول للقاح لعلاج مصابي فيروس كورونا.





وأضاف توم هانكس،مازحا :" لابد من تسمية اللقاح على اسمي ".





كان الثنائي أصيب بـ فيروس كورونا ووضعا في الحجر الصحي باستراليا قبل أن يستكمل علاجهما ويعودان إلى الولايات المتحدة الأمريكية.





كتب الممثل الامريكي توم هانكس قبل أيام عبر صفحته على موقع التغريدات تويتر ، مطمئنا جمهوره أنه بدأ يتعافي من كورونا هو و زوجته و يشير إلى أن صحته في تحسن .





وفقا لما ورد في تغريدة النجم الأمريكي هانكس ، أوضح أنه مازال في فترة الحجر الصحي و أشار إلى أنه يتناول طعاما صحيا مع الإلتزام بتناول الدواء في مواعيده .





ونصح جميع متابعيه أن من يشعر بأي أعراض لفيروس كورونا بعزل نفسه ولا ينتظر حتى يتلقى العلاج في المستشفى ، وناشد المواطنين حول العالم الإلتزام بالمنزل وأن العزل هو أفضل حل للوقاية من كورونا.



