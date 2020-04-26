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أخبار العالم

قرار جديد في قضية ضيافة الداخلية.. جنايات الكويت تفرج عن 9 أشخاص

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:57 م
الأمن الكويتي
الأمن الكويتي
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قسم الخارجي
صدر قرار جديد عن محكمة الجنايات الكويتية في واحدة من أكبر القضايا التي شغلت الرأي العام، وفقا لما ذكرته صحيفة الأنباء الكويتية.

ووفق قرار محكمة الجنايات، تم إخلاء سبيل 9 من متهمي القضية المعروفة باسم "ضيافة الداخلية"، والمتهم فيها 24 شخصًا.

والـ 24 متهما في القضية بينهم مسئولون بوزارتي الداخلية والمالية، ومتهمون بالتزوير والإهمال الجسيم والاستيلاء على المال العام وغسيل الأموال، وذلك إلى ما بعد انتهاء العطلة.

كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار متعب العارضي قد حاكمت المتهمين بـ21 جلسة على مدار عام كامل.

وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، فيما تستمر وقائع القضية لحين الفصل فيها.

وتقوم الكويت بحملة لمحاربة الفساد، وأكدت الحكومة أنها لن تدخر جهدًا في كشفهم ومعاقبتهم.
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