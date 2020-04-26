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أخبار البلد

البابا تواضروس يناقش الدور المجتمعي للكنيسة مع أعضاء مؤسسة إكليسيا

الأحد 26/أبريل/2020 - 12:57 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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سامح سلام

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطر يرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة عددًا من أعضاء مؤسسة "إكليسيا" القبطية الاجتماعية (أبناء مار مرقس).


وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في تصريح له اليوم – إنه حضر اللقاء مجموعة أخرى من أعضاء المؤسسة، عبر برنامج زووم، لافتا إلى أنه دار حوار خلال اللقاء حول الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد وكيفية التعاون المشترك بين الكنيسة والمؤسسة لتقديم بعض الخدمات الاجتماعية اللازمة للمجتمع المصري.


وأضاف المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن قداسة البابا تواضروس الثاني تحدث عن الدور الذي تقوم به الكنيسة في مجال الخدمة الاجتماعية.


كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قد بعث ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.


وجاء في نص البيان، تهنئ الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير أرض سيناء، وعودة آخر شبر منها لحضن الوطن، تلك الأرض التي باركها الله وعبرتها العائلة المقدسة.


وأضاف ندعو الله في هذه الذكري المجيدة أن يسدد خطى قواتنا المسلحة  وشرطتنا الباسلة ويوفقهما في إتمام مهمتهما المقدسة فيها، أولئك الذين يبذلون ويضحون من أجل أرضها الغالية، تمهيدًا لزراعتها بالخير والسلام والتنمية لأجل صالح أبنائها، وصالح وطننا وشعبنا العظيم، وتابع قائلا، نصلي أيضًا أن يحفظ الرب القدير لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها على الدوام.

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